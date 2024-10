'Mania de Você': as cenas de Michele e Cristiano que vão irritar você

A saga de Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone) em Portugal está só começando, mas já tem muita gente embasbacada com, digamos, a ingenuidade do casal. Além disso, há uma chuva de críticas para a incoerência do próprio roteiro, cheio de pontas soltas e viradas que não fazem muito sentido.

No capítulo de sábado (26), os dois perceberam que foram enganados por Yuri (Arthur Haroyan), mas de vítimas se tornaram fugitivos da polícia, afinal, estavam sem documento de identidade e, principalmente, sem o passaporte. A sequência deles tentando escapar dos policiais já foi difícil de 'engolir'.

Nos próximos capítulos da trama, eles conseguirão despistar a polícia e não tentarão contatar ninguém do Brasil, o que parece ser bem esdrúxulo. Sem celular no país estrangeiro, o casal fica incomunicável. Comunicar o que houve ao Consulado? Imagine, isso nem passa na cabeça deles.

Cristiano (Bruno Montaleone) e Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Ellen Pinheiro/Globo

Diante da situação caótica, Michele e Cristiano decidem se render novamente a Yuri e aceitam trabalhar no restaurante dele, ficando presos em uma teia de abusos. Eles se submeterão a diversas atividades criminosas.

Mesmo Cristiano prometendo a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades, as coisas não serão bem assim. Tão logo o casal 'devagar quase parando' descobre que Yuri está ligado ao tráfico de animais, no entanto, nada poderão fazer.

Cristiano (Bruno Montaleone) e Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Lembrando que Iberê (Jaffar Bambirra) foi quem conseguiu o falso emprego para Michele e Cristiano. O rapaz é um dos envolvidos na quadrilha comandada por Mavi (Chay Suede), que tem a ver com tráfico humano e de animais.

Se a novela seguir a sinospe original, Cristiano só sairá das garras de Yuri para ir direto para a cadeia, pois cairá em mais uma armadilha. Michele, por sua vez, será solta e aí sim conseguirá voltar ao Brasil.