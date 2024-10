'Mania de Você': Após fugir da polícia, Michele comete loucura em Portugal

No capítulo de terça-feira (29), da novela "Mania de Você" (Globo), Cristiano e Michele conseguem se esconder dos policiais. Luma tenta obter informações sobre Mércia através de Nahum.

Tomás surpreende a família ao oficializar seu namoro com Evelyn. Diana incentiva Fátima a flertar com um rapaz que demonstrou interesse pela amiga. Diante das dificuldades das ruas, Michele e Cristiano decidem trabalhar no restaurante de Yuri.

Mavi revela seu desespero a Nahum por ter virado refém de Mércia. Luma avisa a Rudá que se aproximará de Mércia para conseguir uma pista da filmagem do assassinato de Molina.

Nahum não consegue convencer Mércia a parar de perseguir Mavi. Mavi descobre que Mércia faz doações ao abrigo Carmelitas, onde morou, e conclui que o cúmplice da mãe tem alguma relação com a casa de acolhimento. Mavi chega ao abrigo Carmelitas e é recebido por uma das freiras.