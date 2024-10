Luana diz ser vítima de machismo; Yuri aponta 'mau exemplo' de Zé ao filho

Luana afirmou na tarde desta segunda-feira (28) que tem sido vítima de "machismo" na Fazenda 16 (Record), após as recentes brigas com Zé Love.

O que aconteceu

Em conversa na academia com seus aliados, Luana disse que foi vítima de machismo. "Sabe quem foi vítima de machismo de verdade aqui nessa casa? Eu. Porque homem gritar com mulher num reality show em hora de embate não é machismo não. Machismo são as falas que são propositais à diminuir a mulher".

Mais cedo, Zé Love disse que começaria a chamar Luana de "porca". "Tô com ranço da menina. Imagina essa menina lá fora... Comigo ela nem conversa, porque sabe se conversar vai tomar", disse. Já Sidney disse que ela é interesseira e vive por conveniência. "Ela é muito esquisita e soberba".

Yuri concordou: "Te chamarem de imunda."

Luana ainda disse que Zé Love foi "extremamente agressivo" com ela. "Elas (ex-aliadas) são adultas e deveriam ter consciência, porque na sociedade que a gente vive, a gente precisa saber diferenciar o que é homem machista, agressivo e agressor."

Yuri disse que Gizelly, por ser advogada, deveria saber disso e "não colocar palavras ao vento". "São palavras que tem um peso tão forte, colocar essas palavras em algo que nem aconteceu."

Gui, Yuri e Luana seguiram criticando Zé Love. "O filho dele pode ver ele me chamando de porca, imunda", disse Luana. "Até um alerta pra ele, cuidado que teu filho tá vendo chamando os outros de imunda, de porca. Gritando, tendo ataque, querendo bater em todo mundo, ameaçando o cara com chinelo. Falando que vai bater nas pessoas. Isso sim é uma imagem que não pode estar passando pro filho dele e ponto. Agora começa a dormir com foto do filho, fica olhando foto do filho, nunca vi ele pegar uma vez essa foto", disse Yuri.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda

