Luana alfineta peões de A Fazenda 16: 'Eles acham que são os preferidos'

Luana criticou os peões que agora fazem parte do maior "grupo" na sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

A peoa, Sacha, Yuri e Gui estavam sozinhos no quarto, quando Albert e Camila foram oferecer comida a eles.

Sacha comentou a atitude na sequência. "Isso aí já e pra parar com essa opressão pra limpar a imagem deles."

Luana concordou. "Pra não pegar feio la fora."

Sacha completou. "Com certeza,"

Luana fez uma observação na sequência. "Eles não acham que a imagem deles tá suja não, tá? Eles acham que são os preferidos. Escuto muitas coisas quando passo".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1928 votos 59,49% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 26,45% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,06% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1928 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso