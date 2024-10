Leão Lobo: Sem 'Chaves', 'fanáticos' do SBT sofrem mais um golpe

O streaming "driblou" o SBT ao adquirir os direitos de exibição de "Chaves".

Zapping, o streaming que ganhou os direitos, fechou um contrato com a Televisa para voltar a exibir o programa no Brasil. "Por essa ninguém estava esperando: o streaming driblou o SBT, e 'Chaves' tem retorno antecipado", avalia Yas Fiorelo. "SBT perdeu uma grande marca da emissora, que é o 'Chaves'."

Leão Lobo diz que o SBT "não foi ligeiro o suficiente" para impedir a situação e agora enfrenta e concorrência. "Bobeou, e é uma pena. Porque, depois do Silvio Santos, o 'Chaves' era a grande marca do SBT."

SBT tem perdido nomes importantes: 'Chaves', 'Chapolin'... E é isso, [tem que] ficar esperto. Televisão não é para principiantes — é um grande negócio Leão Lobo

O comentarista ainda diz que o SBT tem uma grande comunidade de "fanáticos no bom sentido", que seguem a emissora. "Deve ser um momento bem triste."

Plágio em filme de Mion? Não existe hora certa para correr atrás dos diretos

Camila Rizzo entrou com uma ação contra o apresentador Marcos Mion e a produtora Formata por suposta violação de direitos autorais no filme "MMA: Meu Melhor Amigo".

Caso seja comprovado, o crime de apropriação da obra pode gerar uma multa e até um pedido de retratação pública. "É um assunto muito complicado, mas é o que a lei diz: tem que ter uma comprovação, e se for comprovado, ela está mais que certa de ir atrás de seus direitos", avalia Yas.

Previsto para estrear em janeiro de 2025, o filme vem sendo anunciado há meses. Yas diz que Camila pode tê-lo achado parecido inicialmente, mas só percebido o plágio agora.

Produções audiovisuais demoram muito para acontecer (?) Não tem hora certa para correr atrás de seus direitos Yas Fiorelo

Mesmo que não seja comprovado, Camila tem o direito de enxergar o filme desta forma, avalia Leão Lobo. "Cabe à justiça dizer", diz. "Mas é um direito dela. Hoje em dia, se a pessoa processa e não comprova, ela que paga os gastos do processo. É um risco que ela corre, mas Camila deve acreditar muito que é um plágio."

