Leão: Fantástico vira 'revistinha eletrônica' bobinha e com pouco impacto

"Tradicionalíssimo" na televisão brasileira, o Fantástico se mantém no ar como um dos trunfos da Globo.

Leão Lobo diz que o programa já viveu muitas fases —das mais brilhantes às mais críticas—, mas começa a decair.

O Fantástico teve grandes momentos históricos e marcantes, mas agora passa por uma fase meio 'xoxa' e sem graça Leão Lobo

Apesar de ser uma "revista eletrônica" e contar com momentos musicais e de variedades, o programa oferece "pouco" e não se aprofunda nos temas, diz Leão. "É tudo muito editado, e isso é muito chato."

Direção age 'contra' Fantástico, e Globo precisa rever horário

A direção do Fantástico tem "cortado" matérias jornalísticas e casos inéditos, que marcaram o programa por tantos anos, avalia Leão Lobo. "Falta esse 'frisson' que o Fantástico nos causava. Agora virou um programinha comum, meio bobinho", diz. "Falta molho, conteúdo. Virou uma revistinha eletrônica, já não tem um impacto".

Segundo Leão, falta ao programa matérias de impacto que "parem o país". Caso não siga esta linha, pode ser a hora da Globo rever o horário do programa, que hoje ocupa a faixa nobre das 18h aos domingos.

Talvez esteja na hora da Globo repensar esse horário de domingo, ou trazer de volta esse Fantástico que nos tocava e mexia com as nossas emoções Leão Lobo

