Lançamento do TOCA celebra música brasileira com shows de Marcelo D2 e Bebé

Há alguns meses na estrada unindo artistas e fãs, o TOCA teve seu lançamento oficial no último sábado (26).

O público lotou a Audio SP, na capital paulista, numa noite em que a música brasileira (em toda sua diversidade) foi a atração principal. A festa foi coroada com o show de Marcelo D2 - e seu Um Punhado de Bambas - numa roda de samba.

Com coro, percussão, violão de sete cordas, cavaquinho e metais, o show atual depura a busca do artista à batida perfeita - indo do disco mais recente, "Iboru", aos hits dos anos 2000, como "1967" e "Desabafo/Deixa eu Dizer".

Imagem: Andre Porto/UOL

Show Marcelo D2 e um Punhado de Bamba, no lançamento do TOCA Imagem: Andre Porto/UOL

Com o samba sempre no centro do palco, o show ganhou momentos de ovação, quando D2 celebrou clássicos de Zeca Pagodinho ("Maneiras" e "Cabô Meu Pai"), Beth Carvalho ("Água de Chuva no Mar") e Leci Brandão ("Zé do Caroço").

Sempre de pé diante da roda, D2 era o MC a coordenar a festa. Ao público, ele celebrou a chegada do TOCA, falou sobre política e a importância de celebrar a música. Foi um dia de muita emoção, e D2 deixou claro para o público que havia acabado de perder um amigo. "Eu estava precisando disso aqui. Muito obrigado", agradeceu.

A cantora Bebé Salvego, apresentadora do programa No Tom, abriu a noite, apontando caminhos abertos por uma nova geração de artistas. Com voz etérea e hipnotizante, ela se debruçou na produção autoral de seus dois discos, "Bebé" (2021) e "Salve-se" (2024), para mostrar uma envolvente mistura de R&B, jazz e eletrônico.

Bebé abre show do Marcelo D2, na Audio Imagem: Andre Porto/UOL

A festa foi costurada com uma seleção fina entre essas muitas gerações de artistas, pinçadas pelos DJ Sophia e DJ Patrick Tor4, parceiros do TOCA.

No final da noite, a cantora Keila, parceira do TOCA, resumiu a experiência profunda e diversa da música brasileira, quando tocou Gang do Eletro para a plateia tremer após a passagem da roda de D2.

Imagem: Andre Porto/UOL