Kerline: 'Se a Camila sair hoje da A Fazenda não faz diferença alguma'

Kerline e Dieguinho comentaram os principais destaques da A Fazenda 16 no Central Splash desta segunda-feira (28). A dupla avaliou o comportamento de Camila Moura no reality.

O que aconteceu

Dieguinho relembrou que Luana contou no início do reality um segredo para Camila e Gizely. As peoas então cogitaram levar o assunto para frente.

Ela [Luana] revelou que tinha ficado com um rapaz enquanto estava no início do seu namoro.

Kerline opinou. "Golpe baixo, né? Elas não conseguem destaque no jogo e querem usar o segredo da coleguinha. É muito feio."

A Gizelly se complica cada vez mais e a Camila ladeira abaixo.

Kerline completou. "A Camila age pelas costas, não toma nenhuma atitude, não movimenta o jogo.Se ela sair hoje, não faz diferença alguma."

