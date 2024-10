Irmã quer fim de boatos desrespeitosos sobre morte de João Rebello: Justiça

A atriz Maria Carol Rebello falou sobre a morte trágica do irmão, João Rebello, 45, na última quinta-feira (24). O ex-ator-mirim foi assassinado à queima-roupa em Porto Seguro (BA), por criminosos que o teriam confundido com outra pessoa.

O que aconteceu

Maria Carol admitiu se revoltar com comentários desrespeitosos sobre a tragédia, pondo em dúvida o caráter e a integridade de João. "A justiça que eu quero fazer é com relação a isso: que as pessoas, de uma vez por todas, entendam que isso [atentado] não era direcionado ao meu irmão. A justiça da honestidade, do nome do meu irmão, do homem que ele é. [Ele] não tem um mínimo de um motivo de alguma inimizade. Isso foi uma coisa que não era direcionada a ele", reforçou, em conversa com a revista Caras.

Ela afirma ter plena convicção da boa índole do irmão. "João era um soldado da paz em busca do conhecimento. Ele era muito espiritualizado, preocupado com o corpo físico, o templo dele nesse plano. João sempre irradiou muita luz no olhar, nas palavras, ele tinha pavor de fofoca. Era muito amado e admirado por todos os amigos."

Tanto ela como João são adeptos da umbanda. "Temos uma herança espiritual muito forte do meu avô ,da minha avó, no terreiro de umbanda, e sempre muito atentos à ancestralidade e à espiritualidade."