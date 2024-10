'Um grande surto': como foi gravar 'Blogueirinha, a Feia' como João Padrão?

"Um grande surto... Um surto muito legal!" É assim que Igor Cosso define a experiência de gravar "Blogueirinha, a Feia", novela que parodia "Betty, a Feia" e é exibida pela Dia TV. Último capítulo da trama será exibido nesta segunda-feira (28), às 21h, pelo YouTube.

A Blogueirinha e Rafa [Dias, diretor] me convidaram. A Blogueira falou: 'fica tranquilo para não aceitar, você é ator, vai ser uma grande loucura, não precisar ficar mal se não quiser aceitar'. Quando eu vi que seria divertido, a história e como eles montaram tudo, eu falei: 'vambora'. Igor Cosso a Splash

Pouco texto e muito improviso

No primeiro dia de gravação, Igor conta que havia estudado o roteiro e chegou com o texto todo decorado, surpreendendo Blogueirinha e companhia. "Ela falou: 'Que?' Eles falam que ficaram intimidados porque eu estudei e eles foram correr atrás também", diz o ator que também pode ser visto atualmente em "Mania de Você" (Globo).

Ator profissional, Igor deu conselhos aos colegas de elenco e se divertiu com o improviso no set. "A galera é muito boa, a Lorelay é maravilhosa, o Dhu, o Fi, a Blogueirinha, todo mundo fez de verdade e eu pude contribuir um pouco. Uma grande loucura. Tinha um pouco de texto, mas a grande maioria era improviso. O limite ia embora. A gente morria de rir. Tinha hora em que eu virava [para rir]. Era para ter essa pegada amadora mesmo, e eles não tiraram as risadas. Ficou muito engraçado".

O João Padrão

Para interpretar João Padrão, Igor focou na malhação e reforçou as idas à academia. "Como ele é o padrão do padrão, eu dei uma focada. Mas, para mim, é tranquilo [mostrar o corpo]. E é muito legal como é o gay padrão, a pressão estética que as gays têm, o tanto que se preocupam. Às vezes, ficam até com a cabeça maluca nisso. Hoje levo isso numa questão saudável, a gente vai amadurecendo na terapia, não precisa se pressionar, vou à academia porque eu gosto".

A ideia de chamar o personagem de João Padrão foi dele, inclusive. No roteiro, ele seria apenas João Fernandes, o filho de Miranda. "Me zoavam muito quando eu chegava lá. Falavam 'o nosso padrão chegou'. Na primeira cena, eu já falei: 'prazer, João Padrão'. E pegou porque virou um grande meme".

Fui numa festa e ouvia os comentários: 'Olha o padrão ali'. Ótimo, trabalhei a vida inteira para virar o padrão do rolê, mas está divertido (risos). O mais engraçado é que o João Padrão é um hétero top. Igor Cosso

De Frente Com Blogueirinha

E o que é mais difícil: atuar com Blogueirinha ou ser entrevistado por ela? Igor não titubeia e diz: ser entrevistado no De Frente com Blogueirinha. Ele, Eduardo Camargo e Felipe Oliveira, do canal Diva Depressão, e Lorelay Fox foram entrevistados para divulgar o projeto, cada um teve um bloco próprio no programa. "Falei: 'meu Deus, vou ter um bloco inteiro só com ela'. Comecei a ficar nervoso, mas acho que me saí bem. Foi divertido, a primeira pergunta foi 'Igor, você pegou sarna do figurino da Record?' Fui entrando nas ondas dela. Foi divertido", lembra ele, aos risos.

Em tom de humor, Igor brinca que está vivendo o "pós-De Frente com Blogueirinha" e que os fãs alegam que a novela da Dia TV deu "uma carreira para o ator". "Minha mãe que não entende o humor da Blogueirinha e começou a responder: 'O Igor saiu de Belo Horizonte aos 18 [para trabalhar]'... Falei: 'Mãe, é brincadeira'".

Qual é a história de "Blogueirinha, a Feia"?

Blogueirinha é uma garota simples e de família conservadora. Ela consegue o tão sonhado emprego na Fox Models, revista de moda mais renomada do país. Como nem tudo são flores na vida de uma feia, Blogueirinha é diariamente humilhada. Sua amiga, Naja, a assistente malvada Duda e a dona da revista, Miranda Fox, não cansam de pisar na protagonista. Blogueirinha se apaixona por João Padrão, filho de Miranda. Essa paixão pode colocar seu tão sonhado emprego em risco.