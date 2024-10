'Idiota, trouxa': Peões aproveitam dinâmica 'leve' para se alfinetarem

Os peões participaram de uma dinâmica valendo prêmios na tarde desta segunda-feira (28) em A Fazenda 16 (Record) —mas aproveitaram o momento para discutir.

O que aconteceu

Sacha e Zé Love se alfinetam durante a dinâmica, e o jogador chamou o ator de "idiota" e "nojento" ao criticar sua estratégia de jogo. "Energia ruim do caramba, só sabe brigar. Nunca vi isso", respondeu Sacha.

Já Yuri disse que Fernando ficava encarando o grupo rival, e o cozinheiro retrucou: "Eu olho pra onde eu quiser, mano! Olho pra onde quiser! Esse abutre fica olhando toda hora pra todo mundo. Vai tomar no seu cu também", disse. "Seu trouxa, perde aí".

"Pega leve, gente, é brincadeira", disse Albert. "É folgado, vai aguentar. Não vou pegar leve com quem não pega leve, não", respondeu Fernando.

"O bonzão. Tô morrendo de medo de ti", ironizou Yuri. "Cala a boca", rebateu o rival.

