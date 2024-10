Filme com astro de Blade mistura Jesus Cristo, vikings e MMA; veja trailer

Lançamento desta sexta-feira (1º) nos cinemas norte-americanos, o longa "The Carpenter" ("O Carpinteiro") em tradução literal mistura o universo do MMA com o início do cristianismo na Antiguidade.

O que aconteceu

Ambientada em 29 d.C, a trama gira em torno de Oren (Kameron Krebs), órfão viking que se divide entre o treinamento como lutador e o trabalho como aprendiz de carpinteiro com Jesus Cristo (Jeff Dickamore). A experiência e a convivência diária com o Messias vai transformar a vida do rapaz e mudar totalmente seu estilo de vida.

Além de estrelar "The Carpenter", Kameron Krebs assina o roteiro do longa com seu pai, Kenny Krabs, e com Garrett Batty, que também assina a direção. Ele divide créditos no elenco com Kaulin Krebs, que interpreta Levi, discípulo de Jesus.

Daz Crawford, do filme "Blade 2" (2002) e da série "Agentes da SHIELD" (2015), participa das sequências de luta. Ele é lutador profissional e, além do trabalho diante das câmeras, ajudou a coreografar algumas das sequências de ação do longa.

Assista abaixo ao trailer de "The Carpenter":