Filho de Chrystian acusa viúva do cantor de ocultar bens de herança

Yuri Paladino, um dos sete filhos do cantor Chrystian, acusou a madrasta, Key Vieira, de ocultar bens do inventário do pai. O artista, que fazia dupla com o irmão Ralf, morreu em junho deste ano.

O que aconteceu

A família diz ainda não ter certeza sobre o valor total do patrimônio deixado por Chrystian. Advogados especulam que ele teria deixado bens em um valor de R$ 60 milhões, mas ainda não tiveram acesso total aos dados bancários do sertanejo.

Diante da situação, Yuri entrou no embate judicial para assumir o processo do inventário. Com isso, ele seria o representante de todos os seis irmãos na ação sobre o patrimônio do pai. O herdeiro do músico acredita que ainda há coisas a serem esclarecidas sobre os bens envolvidos.

A defesa de Yuri pede o fim do segredo de justiça no inventário do pai. "O simples fato de tratar-se de inventário de bens deixados por pessoa famosa não autoriza o segredo de Justiça", afirmou.

Através de seus advogados, ele também acusa Key de violar segredo de justiça ao dar sua "visão unilateral dos fatos" em entrevistas. "A própria viúva já rompeu qualquer sigilo ao dar entrevistas à imprensa e divulgar sua versão unilateral", disse.

Ambas as partes, a de Yuri e a de Key, devem se manifestar oficialmente apenas na Justiça.

Chrystian morreu em junho deste ano, aos 66 anos, após um choque séptico em decorrência de uma pneumonia. O sertanejo deixou sete filhos: Flávio Alexandre, Chrystian Jr., Yan, Yuri, Jimmy, e os filhos frutos do relacionamento com a esposa Key, João Pedro e Lia.