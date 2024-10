Fernanda acusa Sacha de ir para A Fazenda treinado: 'Acordem'

Fernanda Campos, que desistiu de A Fazenda 16 (Record) no sábado (26), usou seus stories do Instagram para criticar os adversários.

O que aconteceu

"O pessoal está acreditando em um ator, não é possível que vocês não conseguem acreditar que ele tá atuando a todo momento, como vítima, como tudo. O cara foi treinado antes", dispara a ex-peoa em vídeo. Ela aproveitou e declarou apoio ao seu grupo ao aliados dentro da casa e disse ser da torcida de Zé Love e Babi.

É bem diferente para uma pessoa que é treinada, que é ator, atriz, entrar no programa e conseguir fazer essa atuação. Pessoas que são de verdade, pessoas que agem na emoção, não na razão, como eu Zaac, era muito dificl a gente agir na razão, a gente nunca foi treinado para isso. Vocês tem que prestar atenção nesse detalhe.

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 7755 votos 0,13% Albert Bressan 0,98% Babi Muniz 2,97% Camila Moura 0,41% Fernando Presto 1,17% Flor Fernandez 0,10% Flora Cruz 0,13% Gui Vieira 0,41% Gilsão 0,84% Gizelly Bicalho 0,40% Juninho Bill 0,14% Luana Tárgino 30,29% Sacha Bali 4,55% Sidney Sampaio 0,57% Vanessa Carvalho 0,39% Yuri Bonotto 56,52% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7755 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso