Ex-Iron Maiden morreu sozinho e na miséria, diz jornal

Paul Di'Anno, o ex-frontman da banda Iron Maiden e vocalista em seus dois primeiros discos, morreu aos 66 anos na semana passada.

O que aconteceu

De acordo com o Daily Mail, o músico morreu sem dinheiro e sozinho em um apartamento de habitação social. Di'Anno recebeu "apenas" 50 mil libras em royalties (cerca de R$ 370 mil) por seu trabalho.

Segundo o veículo, o dinheiro 'evaporou' por conta de sua batalha contra o vício e problemas de saúde. Paul foi encontrado por seus cuidadores já sem vida em seu apartamento.

Di'Anno foi demitido do Maiden aos 23 anos, pelo seu vício em bebidas. O ritmo frequente de festas entrou em conflito com os interesses do resto do grupo.

Antes de morrer, ele estava preso a uma cadeira de rodas, e vivia no complexo residencial de moradias populares há cerca de sete anos. "A primeira vez que soube que algo estava errado foi quando uma ambulância deu sinal azul na esquina e parou do lado de fora do apartamento de Paul. Dois enfermeiros ou cuidadores cumprimentaram os paramédicos e os deixaram entrar na propriedade. Acho que devem ter sido eles que encontraram Paul e deram o alarme. A equipe da ambulância ficou lá por cerca de uma hora, talvez um pouco mais. É uma pena porque, embora eu não o conhecesse bem, ele era um homem legal", disse uma vizinha do músico ao jornal inglês.

A cadeira de rodas veio após lesões no joelho de um acidente no palco em 2015, que evoluiu para sepse. Ele ficou um período oito meses no hospital.