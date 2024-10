Ex-BBBs Andressa e Nasser celebram 1º mês da filha após susto no parto

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues, 31, e Andressa Ganacin, 35, celebraram o primeiro mês de sua filha, Sarah. Eles também se abriram sobre os desafios após os 17 dias que a bebê passou na UTI.

O que aconteceu

Uma pré-eclâmpsia fez com que o parto da bebê fosse antecipado. Andressa também chegou a ser internada na UTI, enquanto a filha do casal nasceu com 33 semanas.

A mamãe de primeira viagem contou como o susto na reta final da gestação foi uma surpresa. "Não temos controle de nada nessa vida e a chegada da Sarah só comprovou isso", disse Andressa em entrevista ao gshow nesta segunda-feira (28).

Após o nascimento da filha, Andressa também teve dificuldades de amamentá-la nos primeiros dias. "Por tudo que ela passou e por toda a medicação que ela tomou na UTI, o leite dela não desceu de imediato", contou Nasser.

Agora, os ex-BBBs celebram que a adaptação de Sarah "está maravilhosa". "Ela é muito boazinha, só chora quando tem fome e até as cólicas dos primeiros dias nós também já aprendemos a lidar. A rotina veio bem programada desde o hospital", afirmou o pai.

Ter um serzinho que depende 100% do tempo só de ti, traz muita insegurança e medo, principalmente em papais de primeira viagem... Mas todo cansaço ou inseguranças vão embora quando temos um sorriso dela. Nasser e Andressa

A bebê segue sendo acompanhada por vários profissionais e continua tomando vitaminas e suplementos. "Um bebê prematuro vai ter que correr atrás do seu desenvolvimento", explicou Nasser.

Andressa também segue em observação por conta de seu quadro de saúde. "Ela está se recuperando muito bem também, ainda tomando as medicações e monitorando a pressão, por causa da pré-eclâmpsia, além do acompanhamento da obstetra e do cardiologista", detalhou o ex-BBB.