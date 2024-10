Deborah Secco para a web ao posar com vestido de palha em novo ensaio

Deborah Secco, 45, virou assunto após posar com um look diferente em um novo ensaio fotográfico.

O que aconteceu

A atriz publicou, no feed de seu perfil do Instagram, fotos realizadas ao ar livre, na Bahia. Nas imagens, ela aparece caprichando na pose no carão, com um look diferentão.

A roupa é composta por um vestido tomara que caia de palha. A peça deixou seu corpo malhado e definido em evidência.

Deborah ainda deu um spoiler sobre um novo projeto. "Sploiler do que ando aprontando aqui na Bahia com o @globoplay. Vem coisa boa por aí!!!".

Os fãs da artista, logo, a encheram de elogios. "Maravilhosa é ela", disse uma; "Perfeita", escreveu outra; "Deusa", se derreteu um terceiro.