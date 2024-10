Cueca usada, lambida no pé por R$ 1 milhão: famosos expõem ofertas ousadas

É passado a época em que uma simples foto com o ídolo era suficiente para satisfazer o fã. Atualmente, os admiradores mais fervorosos das celebridades estão dispostos a desembolsar altas quantias para terem acesso a algo mais íntimo de seus ídolos. De cueca usada a fetiches, diversos famosos têm relatado as propostas ousadas que recebem dos admiradores.

Larissa Tomásia

Larissa Tomásia Imagem: Reprodução/Globo

A ex-bbb recebeu proposta de R$ 50 mil de um seguidor que queria lamber seus pés após um treino na academia. Ela compartilhou o print da proposta inusitada no X (antigo Twitter). O seguidor ainda disse que poderia realizar o pagamento na hora. Tomásia legendou a postagem com um "gente?", acompanhado de risos.

Bruna Louise

Bruna Louise Imagem: Gabriel Mesquita / Divulgação

A humorista recebeu de um fã uma proposta de R$ 3 milhões para transar com ele. A comediante confirmou o fato, mas disse que não aceitou porque jogaria sua "régua lá" em cima. Disse que passaria a se questionar como vai "dar de graça" depois dessa oferta. Ainda, ela ressaltou que sua performance sexual "não vale" tudo isso.

Thomaz Costa

Thomaz Costa Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-ator infantil de novelas do SBT Thomaz Costa recebeu uma proposta de R$ 100 mil para realizar o fetiche de um seguidor. O fã queria lamber seus pés. Ele revelou que recusou. O artista se popularizou nas redes após criar perfil adulto no OnlyFans.

Nizam

Nizam Imagem: Sergio Santoian @s_santoian

Os pés dos famosos são verdadeiros objetos de desejo dos fãs. O ex-BBB Nizam, por exemplo, afirma que recebeu oferta de R$ 1 milhão de um admirador para ter a oportunidade de chupar seu pé. O ex-brother garante que negou a oferta milionária.

Hadson Nery

Hadson Nery Imagem: Reprodução/Instagram

O ex-jogador de futebol e ex-BBB Hadson expôs print de uma mensagem de um fã que pediu para comprar sua cueca ousada. Ele estipulou valor de R$ 300, o seguidor disse que compraria e questionou se ele ejacularia na peça íntima. "Meu filho, você vai ver coisas. Eu vou dormir, se não vou acabar vendendo cueca na madrugada", disse ele, na ocasião.