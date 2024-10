Cinco razões para maratonar o melodrama 'O Que Vem Depois do Amor'

O drama "O Que Vem Depois do Amor" fechou seus seis episódios esta semana no VIKI. Com cerca de uma hora de duração cada episódio, a série é uma coprodução entre Coréia do Sul e Japão.

Com dois atores famosos, o japonês Kentaro Sakaguchi e a sul-coreana Lee Se-young, o melodrama se passa em dois tempos distintos: o presente na Coréia do Sul e o passado no Japão.

O tema principal do melodrama é sobre segunda chance e recomeço no amor. Se-young faz Hong, que vai estudar no Japão e conhece o personagem de Sakaguchi, Jungo. Ambos iniciam um relacionamento que acaba não dando certo. Cinco anos depois eles se reencontram na Coreia do Sul.

Com nota 9.5 na plataforma VIKI, a história é contada de forma bem artística, melancólica e bonita. Abaixo listamos cinco razões para assistir a produção.

O envolvimento dos atores e da produção

Em entrevista para Splash, todos os atores —e o diretor— envolvidos na produção comentaram como o projeto foi importante para eles, principalmente pela dificuldade de gravar em duas línguas, em dois países, e da profundidade dos sentimentos dos personagens. A equipe foi fundamental para o projeto ter sido bem sucedido e os artistas fizeram questão de ressaltar diversas vezes isso.

A química de Sakaguchi e Se-young

O drama dependia totalmente da entrega e química dos protagonistas e eles construíram muito bem esse relacionamento, dentro e fora das telas. Se-young comentou que passeava com Kentaro quando eles não estavam gravando para eles se conhecerem melhor e a interação deles fluir bem. A estratégia funcionou, pois Hong e Jungo possuem ótima química desde o início.

A cinematografia e direção

A cinematografia do melodrama é crucial nas diferentes fases da história, sempre muito artística e pensada pelo diretor Moon Hyun-sung, que na entrevista com Splash, contou que trabalha no projeto desde 2015, ou seja, há quase uma década. A forma como determinadas cenas são filmadas ressaltam a melancolia, tristeza e dor que os personagens sentem e deixam o drama ainda mais realista.

A forma como os sentimentos dos personagens é mostrada

Uma das grandes características do melodrama é fazer o público compreender tanto as escolhas certas quanto as erradas dos personagens, isso pois são todos bem escritos, cheios de camadas e que cometem muitos equívocos, principalmente na falta de comunicação do casal principal, que é um dos grandes problemas para o relacionamento ter dado errado no passado. A forma como esses sentimentos são expostos é bastante sensível.

O número exato de episódios para contar a história

Melodramas, em sua essência, são mais lentos e, por vezes, arrastados. Não é o caso de "O Que Vem Depois do Amor", que soube distribuir a narrativa em seis episódios, combinando momentos mais lentos, frustrações e tristezas, com beleza e poesia. O elenco explicou que o projeto modificou a impressão deles sobre a importância da comunicação e do amor ressignificado. E enxergamos isso nesses seis capítulos.