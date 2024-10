Câncer de mama na população trans: cirurgias e hormônios aumentam chances?

Ninguém está livre de riscos quando o assunto é câncer de mama e para a população trans vale um alerta especial, pois as particularidades relacionadas ao uso de hormônios e cirurgias de transição podem fazer com que a doença apareça de forma diferente. O ginecologista Emmanuel Nasser, especialista em cuidados com a população LGBTQIA+, destaca que a área da saúde ainda é transfóbica e ineficiente no cuidados dessas identidades.

Seja na incapacidade em produzir dados científicos ou na falta de letramento social. As pessoas trans e travestis têm dificuldade de serem reconhecidas e carecem de políticas de garantias de dignidade e cidadania. Emmanuel Nasser, ginecologista especialista em cuidados com a população LGBTQIA+

Este contexto de negligência pode dificultar o acesso ao diagnóstico do câncer de mama, o que consequentemente atrapalha o tratamento e reduz as chances de cura, então é importante que a população transgênero se atente aos riscos e sinais.

"A discriminação em ambientes de saúde pode levar pessoas trans a evitarem o atendimento médico. Por exemplo, homens trans podem achar desnecessário fazer mamografias após a mastectomia, quando, na verdade, ainda existe risco residual", explica Thiago Assunção, oncologista do Instituto Paulista de Câncer (IPC).

Quais são os riscos

Os estímulos hormonais que algumas pessoas trans recebem durante o processo de transição podem representar um risco para o aparecimento do câncer de mama, sobretudo se a terapia hormonal não for feita de forma adequada e com acompanhamento médico especializado.

A presença da glândula mamária por si só já caracteriza um perigo independentemente da identidade de gênero. "Quando há manipulação hormonal esse risco pode aumentar por maior estímulo nas células mamárias", afirma o oncologista Thiago Assunção.

O ginecologista Emmanuel Nasser ressalta que a relação das terapias hormonais com o aumento do risco para a doença parece ser menor do que comparado com a população cisgênera, mas ainda não existem dados epidemiológicos e científicos suficientes para avaliar o risco exato.

"A chance de um tumor está muito mais relacionada aos hábitos de vida, ao envelhecimento e ao fator genético", afirma o especialista.

Rastreamento de câncer de mama em pessoas trans

O Emmanuel explica ainda de que forma a população trans pode realizar os exames de rastreamento, a partir de qual idade e quais contextos merecem atenção. Veja: