Cabelinho cancela show e evento pede devolução de R$ 250 mil; cantor rebate

MC Cabelinho cancelou apresentação programada para o domingo (27), no Festival Drenalândia, em Luanda, Angola, o que levou a organização do evento a exigir a devolução do cachê.

O que aconteceu

Cabelinho chegou a viajar para Luanda, mas não subiu ao palco do evento. Após cancelar a apresentação, os responsáveis foram até o hotel em que o artista está hospedado para exigir a devolução do cachê pago, que foi de R$ 250 mil. As informações são do portal Radar Kianda, de Angola.

Organizadores alegam que "perderam credibilidade" após Cabelinho cancelar show pouco antes de subir ao palco. Conforme a imprensa local, um contratante se revoltou com a atitude do cantor brasileiro e afirma que o valor pago, de R$ 250 mil, "é muito dinheiro" para eles, o equivalente a 50 milhões de kwanzas, a moeda local.

Por meio do escritório que gerencia sua carreira, Cabelinho se manifestou e acusa o evento de não cumprir o que foi estabelecido em contrato. Conforme nota do escritório Bairro 13, o show foi cancelado "devido a uma série de descumprimentos contratuais por parte dos contratantes".

Escritório afirma que o festival não pagou antecipadamente o valor total do cachê previamente combinado. "Mesmo assim, MC Cabelinho decidiu, em respeito ao público angolano, viabilizar sua participação por meios próprios. Porém, a equipe técnica do artista constatou que equipamentos básicos para que o show fosse viável não estavam disponíveis ou não atendiam às conformidades de qualidade e segurança para o show (conforme previstos em contrato), o que fez decidirem cancelar a participação no evento".

Bairro 13 afirmou lamentar o ocorrido. O escritório que gerencia Cabelinho também disse que o artista, "assim como toda a sua equipe, ficou frustrado e se compromete a voltar a Angola em breve".