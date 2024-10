Babi e Gizelly revelam conversa da produção: 'Falam que é a favorita'

Em um final de semana caótico em A Fazenda (Record), que culminou com a desistência de Fernanda e MC Zaac, outros peões cogitaram sair do reality rural e tiveram conversas particulares com a produção do reality rural.

O que aconteceu

Gizelly e Babi tiveram uma conversa sobre o que foi dito pela produção para elas ao pensarem em desistir. "O que te falou? Que você vai ser campeã?", questiona a ex-BBB.

"As mesmas coisas. É a mesma linha, a gente sabe que é mentira", responde a ex-Panicat.

"Pode ser que seja, né? Mas nunca vai saber", argumenta Gizelly.

"Nunca vai saber...Só sei que é a mesma coisa que eles falam para todo mundo, que você é 'a favorita', que você 'pode ganhar', que 'todo mundo te ama'", diz Babi. Elas questionam para Vanessa como foi sua conversa quando bateu o sino, mas as câmeras são cortadas.

babi e gizelly descobrindo que a produção disse pra elas duas que eram as favoritas da edição quando elass foram pra atendimento querendo desistir. KKKKKKKKKKK #AFazenda

pic.twitter.com/QRB9zBXI44 -- barbie (@barbiecomentaa) October 27, 2024

