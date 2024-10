Ashton Kutcher estaria 'aterrorizado' com ideia de ser relacionado a Diddy

Ashton Kutcher, 46, está amedrontado com a possibilidade de ser envolvido no escândalo de crimes sexuais cometidos por Sean 'Diddy' Combs, 54, de quem é amigo publicamente há mais de 20 anos.

O que aconteceu

Pessoas próximas ao ator garantem que ele se arrepende de ter sido próximo de alguém como Diddy. "Ashton lamenta profundamente sua amizade com Diddy, considerando o que aconteceu. Ele se sente enganado, traído, subestimado e manipulado. Agora ele não confia em ninguém, exceto em sua esposa Mila [Kunis, 41]", revelou uma fonte anônima ao jornal Daily Mail.

O maior receio de Ashton é que Diddy minta a seu respeito para tentar aliviar a própria barra com a Justiça. "Ele não deseja se pronunciar sobre o caso, pois acha que Diddy não teria problemas em mentir para as autoridades e revelar alguns nomes de seus amigos famosos se isso significasse tirá-lo da cadeia. Diddy poderia dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa ou se voltar contra qualquer um neste momento. Todos que são próximos de Diddy temem a possibilidade de Diddy inventar falsas alegações para limpar seu próprio nome."

Kutcher estaria, inclusive, avaliando a possibilidade de deixar Hollywood e se mudar para a Europa com a esposa e os filhos, Isabelle, 9, e Dimitri, 7. "Ashton está tão exaltado que mais uma vez está sendo arrastado pela lama por causa de suas associações passadas. Primeiro foi Danny Masterson [ator condenado por estupro], e agora é Diddy... Isso o convenceu de que há lugares muito melhores para se viver do que Hollywood. Na visão dele, a cidade é apenas uma fossa neste momento", afirmou outra fonte à revista In Touch.