Artur mata charada que definitivamente muda o final de 'No Rancho Fundo'

No capítulo desta segunda-feira (28) da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Marcelo Gouveia conta a Blandina sobre a morte de Primo Cícero. Timbó e Seu Tico Leonel levantam suspeitos do suposto assassinato de Primo Cícero para Floro Borromeu.

A mando de Ariosto, Elias posiciona as dinamites na Gruta Azul. Tia Salete e Floro Borromeu planejam a data de seu casamento. Esperança e Fé se desesperam ao saber da morte de Primo Cícero, e Caridade se sente culpada por saber da verdade.

Benvinda estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul, mas o rapaz a despista. Esperança exige que Jordão Nicácio encontre o assassino de seu pai. No suposto velório de Primo Cícero, Artur percebe algo estranho em Elias.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.