Após sucesso de 'Blogueirinha, a Feia', DiaTV vai produzir outras novelas?

Em conversa com Splash, Rafa Dias, criador da Dia TV e diretor de "Blogueirinha, a Feia", conta como retomou uma ideia de Blogueirinha e a transformou em um sucesso na DiaTV e nas redes sociais. "A ideia das novelas surgiu quando a personagem foi sendo desenvolvida e tudo acontecia sempre com uma dedicação muito grande do criador."

A Blogueirinha faz essas 'novelinhas', como ela mesmo chama, no canal dela há alguns anos. Ele reunia os amigos, alugava apartamento para gravar e, com o passar do tempo, isso ficou adormecido. O último vídeo foi ao ar há quatro anos. Dessa vez, queríamos fazer algo diferente. Rafa Dias

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A DiaTV é o canal de televisão da Dia Estúdio, transmitida de forma online no YouTube e na Pluto TV. "Blogueirinha, a Feia" foi o primeiro investimento em novelas da emissora. Nesta segunda-feira (28), vai ao ar o último episódio de "Blogueirinha, a Feia".

Rafa Dias é o diretor de 'Blogueirinha, a Feia' Imagem: Reprodução/Instagram

A trama foi criada por Bruno Matos. Intérprete da personagem Blogueirinha, que fazia sucesso na DiaTV com o programa de entrevistas De Frente com Blogueirinha. A produção se tornou um grande sucesso nas redes sociais. É possível facilmente encontrar cortes da paródia no TikTok e no X (antigo Twitter).

ai me desculpa quem é cult, mas eu amo ser fútil kkkkkk blogueirinha a feia novela do anooo #BlogueirinhaAFeiapic.twitter.com/wOUHAhymaF ? ? (@swtbreathinx) October 22, 2024

Incrível como blogueirinha a feia fica melhor a cada episódio pic.twitter.com/ujymyGxlwZ ? João Jr (@joaomernick13) October 15, 2024

Bruno Matos procurou o diretor da DiaTV e deu a ideia de trazer novelas para a emissora. "Bruno veio até mim e falou que queria fazer a primeira dramaturgia da DiaTV. Ficamos muito animados com a possibilidade de ter um pouco mais de investimento em produção, mas, ao mesmo tempo, não queríamos perder as características criativas de improviso dele. No final, acho que conseguimos chegar no equilíbrio perfeito."

"Blogueirinha, a Feia" foi escrita por Bruno Matos que brinca chamando a produção de 'novela ditada'. "Bruno brinca que é a primeira novela ditada: ele enviou vários áudios para a equipe de conteúdo da DiaTV, que transcreveu e transformou em um roteiro de fato."

O roteiro tem apenas as escaletas, que informam o que irá acontecer naquela cena, mas não os diálogos, o que proporcionou os improvisos que viralizaram nas redes. "A novela tem um roteiro, sim. Mas é um roteiro de escaletas, então temos as situações das cenas, e o elenco improvisa em cima disso. É um grande jogo de improviso. Foi dessa maneira que construímos a narrativa da novela."

Por fim, Rafa conta que o sucesso da produção abre portas para mais teledramaturgia na DiaTV. "A repercussão do público foi muito legal, e isso nos deu ânimo para trazer novas produções focadas em ficção ou dramaturgia."