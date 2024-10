Após encomendar poção, Débora é vítima da própria ganância em 'Alma Gêmea'

Débora (Ana Lucia Torre) encomendou sua própria morte ao comprar uma poção para matar Rafael (Eduardo Moscovis) em "Alma Gêmea".

O que vai acontecer

Débora convencerá Cristina (Flávia Alessandra) a fingir que elas aceitaram a derrota. Já fora da casa de Rafael, ela pedirá que Dr. Ermelindo (Daniel Barcellos) aceite qualquer acordo do mocinho, na intenção de mostrar que sua filha não está interessada em dinheiro.

A vilã garante que tem um plano para conseguir os bens de Rafael. Depois que Ivan (Thiago Luciano) ficar na mira da polícia por tentar roubar as joias que estão com Alexandra (Nívea Stelmann), Débora dirá que eles ainda não precisam fugir da cidade, pois conseguirá se vingar do protagonista.

Débora promete para Cristina que o acordo de separação será a solução das duas. Com medo de acabar sem dinheiro algum, a filha da vilã não entenderá como assinar o documento garantirá sua riqueza, mas a personagem pedirá que a jovem confie nela.

A megera planeja envenenar Rafael no dia da assinatura do acordo. Depois do mocinho oferecer uma merreca em dinheiro para Cristina, Débora acompanhará a filha até a casa do rapaz, onde pedirá para que Ivan distraia Eurico (Ernesto Piccolo) e Zulmira (Carla Daniel) após os refrescos serem servidos.

Os copos se misturam e Débora bebe refresco envenenado. Para identificar o correto, a vilã deixará o copo com veneno mais afastado dos demais. Com medo de levar uma bronca da megera, Eurico arrumará a bandeja, o que fará com que Débora não identifique mais qual é qual.

A vilã começa a passar mal e pede para que Cristina não assine mais o acordo. Sofrendo de um ataque cardíaco, Débora morrerá poucos minutos depois, para o desespero de sua filha, e para a desconfiança de Rafael, que estranhará as circunstâncias da morte.

Débora (Ana Lucia Torre) morre em 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.