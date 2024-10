Após desistir da Fazenda, Fernanda aposta em peso em conteúdo adulto

Poucas horas após deixar A Fazenda 16 (Record), Fernanda Campos voltou a divulgar seus conteúdos online.

O que aconteceu

Fernanda desistiu do reality show neste domingo (27), após um fim de semana de brigas na sede. Ela afirma ter desistido "sem culpas" e por ter chego "ao limite".

Poucas horas depois, a influenciadora publicou stories desejando força para seus aliados e agradecendo aos fãs.

Em seguida, ela publicou uma foto sensual com o link de seu perfil em um site de conteúdo adulto, que ela utilizava antes do reality. "O que não mostra na Fazenda 16", escreveu.

Ela também publicou uma nova foto na manhã desta segunda (28), usando um body, deitada e de costas. "Isso, volta a fazer o que tu faz melhor, os conteúdos", disse um seguidor. "Só assim para voltar para a mídia bem falada", afirmou outro.

Minutos depois, ela gravou um vídeo dizendo que manterá a amizade com seus amigos da Fazenda e criticou Sacha. "Tô indignada, o pessoal tá acreditando num ator", disse. "Ele está atuando a todo momento (...) foi treinado".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1597 votos 56,42% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 28,87% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,72% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1597 votos

