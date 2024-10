Angélica estreia novo programa de entrevistas na Globo; saiba detalhes

Angélica, 50, retornará às telas da Globo com o programa de entrevistas 50 & Uns, em que a apresentadora conversa com personalidades masculinas.

Veja detalhes do programa

50 & Uns vai estrear primeiro na plataforma Globoplay em 10 de novembro. Na TV aberta, o programa irá ao ar dentro do Fantástico, aos domingos, e também será exibido no GNT, semanalmente, a partir do dia 12 de novembro, às terças-feiras, às 22h45.

Angélica vai receber os convidados em sua casa. No programa, a apresentadora vai abordar "conversas sinceras e sem tabus" com famosos como Antonio Fagundes, Lázaro Ramos e Gil do Vigor.

Ela afirmou que a atração "é um espaço" para os homens falarem de assuntos pouco abordados. "Um lugar para se abrir, para ficar vulnerável. Eu acho que eles estão percebendo que tem que quebrar alguns tabus", declarou em entrevista ao Gshow.

No total, 50 & Uns terá cinco episódios. Todos serão disponibilizados na íntegra no Globoplay no dia 10. Semanalmente, será exibida uma versão resumida na Globo e a íntegra no GNT. A série tem criação e direção de conteúdo de Chico Felitti, direção artística de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.