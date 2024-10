Ana Castela se confunde com perguntas sexuais e resposta choca Tatá; veja

Ana Castela, 20, ficou confusa com as perguntas de duplo sentido de Tatá Werneck, 41, no Lady Night desta segunda-feira (28).

O que aconteceu

A apresentadora fez perguntas de cunho sexual disfarçadas em tópicos da vida da sertaneja. "Prefere pilotar um trator bruto, mas lento, ou uma Ferrari limpa e rápida?", questionou Tatá.

Ana respondeu a questão sem notar os significados por trás. "Eu vou na Ferrari", disse ela, quando Tatá emendou brincando: "É? Você gosta do mais rápido, né?".

Neste momento, a cantora percebeu que a humorista não falava sobre carros, e sim sobre assuntos íntimos. "Ah, filha da p*ta. É tudo com segundas intenções", devolveu Ana. "Não, querida, fica à vontade", brincou a apresentadora.

Logo depois, Tatá fez uma pergunta sobre brinquedos sexuais. "Você é a favor de ferramentas mecânicas para melhorar o plantio?", questionou. "Sim", disse Ana.

A humorista notou que a cantora não captou o duplo sentido da pergunta. "Não sei se você entendeu. Eu estou te salvando como uma colega", tentou alertar Werneck.

Mas Ana reforçou sua resposta sobre apoiar o uso de "ferramentas mecânicas", chegou a citar seu pai e chocou Tatá. "Óbvio, meu pai sabe...", disse a sertaneja, quando a apresentadora interrompeu: "Não, não, não, não, não, não. Não responde com seu pai agora. Não fala nada com seu pai, por favor".