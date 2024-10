Adele homenageia Céline Dion e agradece presença em seu show: 'Para sempre'

Adele, 36, publicou em suas redes sociais uma mensagem de agradecimento a Céline Dion, 56, por ter prestigiado seu show em Las Vegas no último sábado (26).

O que aconteceu

Adele compartilhou uma foto de seu emotivo encontro com Dion e agradeceu a presença dela em sua apresentação. "Céline Dion, te amo muito. Palavras nunca vão resumir o que você significa para mim, ou o que significa vir ao meu show. Muito menos como me senti ao te ver de volta ao seu palácio com a sua linda família", escreveu ela na legenda do post, referindo-se ao fato de ter cantado no palco construído especialmente para a série de shows que Céline fez na cidade, nos anos 2000.

A intérprete de "Someone Like You" afirmou que jamais esquecerá o prestígio e o carinho que a veterana lhe demonstrou. "Amei viver esse momento. Foi uma honra e aquele sábado à noite será algo que me lembrarei para todo o sempre. É um ciclo se fechando estar lá com você. Muito obrigada."

Adele se emocionou a valer e chegou a chorar ao avistar Céline Dion na plateia de seu show. O momento do encontro entre as duas foi amplamente repercutido na imprensa e nas redes sociais, onde viralizou e comoveu vários internautas.