A Fazenda: Grupão combina de todas as mulheres votarem em Sacha

Durante conversa após uma dinâminca, os peões do Grupão planejaram que as mulheres vão votar em Sacha na sexta roça com a justificativa de uma suposta agressão em Fernanda. A influencer desistiu do jogo no último domingo (27).

O que aconteceu

O Grupão estava contando os votos para a formação da próxima roça.

Sidney e Gizelly disseram que seria 'mais bonito as mulheres votarem em Sacha justificando seu comportamento'.

Zé Love disse que Luana ficaria constrangida por fazer parte do G4 agora.

Guilherme também teve seu nome citado para receber votos por ser amigo de Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL quem é o mais odiado após eliminação de Júlia? Resultado parcial Total de 9828 votos 0,28% Albert Bressan 0,30% Babi Muniz 0,31% Camila Moura 0,30% Fernanda Campos 0,53% Fernando Presto 0,28% Flor Fernandez 0,33% Flora Cruz 0,24% Gui Vieira 0,51% Gilsão 5,69% Gizelly Bicalho 0,27% Juninho Bill 0,19% Júlia Simoura 0,35% Luana Targino 55,05% Sacha Bali 0,71% Sidney Sampaio 1,04% Vanessa Carvalho 10,04% Yuri Bonotto 0,73% Zaac 22,85% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9828 votos

