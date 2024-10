Após treta generalizada, Zaac e Fernanda desistem de A Fazenda 16

Zaac e Fernanda Campos desistiram de A Fazenda 16 (RecordTV).

O que aconteceu

A casa foi tomada por uma treta generalizada desde a noite do último sábado (26). Neste domingo, as câmeras chegaram a ficar fora do ar por mais de uma hora.

Alguns participantes não apareceram nas imagens exibidas pelo Playplus. Ao que parece, eles foram chamados para conversar com a produção ou receber atendimento médico.

Gizelly, Vanessa e Babi apareceram chorando. Elas citaram o nome de Zaac e Fernanda, mostrando-se esperançosas de que o peão poderia voltar.

No entanto, a produção avisou os participantes sobre a desistência. Os peões caíram no choro, enquanto Zé Love xingou Sacha.

