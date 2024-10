Simone Mendes faz alerta sobre golpes envolvendo dieta: 'Usam minha imagem'

Simone Mendes, 40, fez alerta sobre dietas que colocam suas fotos em propaganda, afirmando que ela não segue algum cardápio em específico e sim um recomendado por uma profissional.

Saiba mais

A sertaneja foi questionada por uma repórter do portal Leo Dias sobre a "dieta do arroz com frango", da qual ela seria adepta. "Minhas amigas falaram: pergunta da dieta, do arroz com frango, 25 kg (a menos)."

Ela contou que realmente perdeu bastante peso, apesar de ainda não ter alcançado a meta. "Todo mundo abe que eu tive uma fase que eu cheguei a quase 90 kg. Sei lá com quantos estou agora, mas acredito que ali na casa de 59, 60. Para o meu tamanho é muito peso ainda, tá? porque eu tenho só 1,52m, sou uma criança pessoalmente."

Mas Simone descartou que siga qualquer dieta mirabolante e criticou o uso indevido de sua imagem. "O que acontece é que as pessoas pegam esse meu emagrecimento e começam a criar: 'Simone Mendes fez a dieta do frango, do arroz, da água, do suco. Usam muito a minha imagem e é bem difícil, porque é uma legião de pessoas que usam a minha imagem."