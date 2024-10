Sacha debocha de seguidores de Fernanda: 'Um milhão de p*nheteiros'

Sacha Bali debochou dos seguidores de Fernanda Campos após ela desistir de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha ironizou após participantes apontarem que Fernanda iria usar sua força nas redes sociais contra ele. Ele fez piada dos seguidores da ex-peoa, que atua como produtora de conteúdo adulto.

Sacha: "'Agora eu quero ver, ela vai postar tudo nos stories dela'. Ela tem um milhão de punheteir*s que seguem ela e que estão cagando para essa Fazenda".

Alguns participantes culparam Sacha pela desistência de Fernanda. Zé Love chegou a gritar com o peão, e Babi o chamou de "demônio". Em seu primeiro pronunciamento fora do reality show, porém, Fernanda negou ter desistido devido ao suposto empurrão que teria levado de Sacha.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 897 votos 54,18% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 33,89% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 11,93% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 897 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso