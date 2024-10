Ex-participante de Largados e Pelados morre em acidente de carro

Sarah Danser, uma das participantes de "Largados e Pelados", morreu na terça-feira depois de se envolver em um acidente de carro. Ela tinha 34 anos.

O que aconteceu

O acidente aconteceu no Havaí. De acordo com a polícia de Honolulu, via NBC News, Sarah estava em um carro com um homem de 59 anos, que perdeu o controle do veículo e colidiu com um carro estacionado.

Sarah estava no banco do passageiro. Ela chegou a ser hospitalizada, mas acabou morrendo na última terça-feira (22). O motorista do carro ainda não foi identificado, e estava sem cinto de segurança na hora do acidente.

Melissa Lauren, que também participou do reality, lamentou a morte de Sarah. Ela escreveu: "Sarah era uma das almas mais aventureiras que eu já conheci. Ela era daquelas que viam o mundo com os olhos de uma criança, admirada com as coisas que muitos de nós consideramos normais".

Nas redes sociais, Sarah demonstrava sua inclinação para a vida de aventureira. Em sua última publicação no Instagram, ela aparecia em um passeio de barco, sorridente.

Ela venceu um câncer de mama. Sarah contou, em uma publicação feita em outubro de 2020, que havia sido diagnosticada com câncer de mama em março daquele ano, quando tinha 29. "Se eu não tivesse prestado atenção ao meu próprio corpo, demoraria 11 anos até o câncer ser descoberto, e, até lá, já seria tarde demais."