MC Mirella critica comentários sobre aparência da filha: 'Perderam a noção'

MC Mirella postou um desabafo no sábado (26), afirmando que sua filha Serena, de 10 meses, sofre comentários negativos por sua aparência.

A cantora postou fotos da comemoração de 10 meses da menina, sua filha com Dynho Alves, em seu Instagram.

No mesmo dia, ela apareceu nos stories com a filha no colo, criticando comentários negativos sobre sua beleza.

"Gente, as pessoas estão realmente perdendo a noção, tudo, né meu amor? Você é a mais linda do mundo pra mamãe, vai ser pra sempre a mais linda, te amo, tá bom? Aguardem e verão como eu vou ser linda sempre", disse a famosa.

A funkeira ainda não poupou elogios à primogênita, para além da aparência. "Sim, porque as pessoas criticam um anjinho desse aqui, uma princesa. Linda, doce, inteligente, esperta, fofa, quietinha, obediente.