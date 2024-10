Mapa astral e romance: os bastidores do namoro de Anitta e Vinicius Souza

Anitta está "apaixonada" pelo jogar de futebol Vinicius Souza, com quem tem vivido uma fase de lua-de-mel. As informações são do jornal Extra.

O romance de Anitta e Vinicius Souza

Anitta pediu que sua astróloga fizesse o mapa astral de Vinicius. Ela costuma mandar a data e a hora do nascimento dos pretendentes para descobrir "se o boy presta", e fez o mesmo com Vinicius.

Os dois compartilham o amor pela natureza, animais e família. A cantora já disse que tem o desejo de casar e de dar uma pausa na carreira para formar uma família.

Em momentos de folga, Anitta viaja para a casa de Vinicius, no Reino Unido. Ele, que joga no Sheffield United, mantém um "relacionamento discreto e cheio de amor" com a cantora.

Ela costuma cozinhar e "sair para passeios de mãos dadas" com o namorado. Eles também passam o tempo livre fazendo caminhadas na natureza e assistindo a filmes em casa. Segundo o jornal, a cantora não deve demorar para casar e planejar a vinda de um bebê.

Em fase zen, Anitta tem privilegiado "conexões de energia" na cama. Ela já disse que as orgias, trocas de casais e transas a três ficaram no passado. Isso faz parte de um processo de busca espiritual e cura pelo qual a cantora tem passado com a ajuda de gurus.