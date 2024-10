Maiara e Maraísa desmentem rumores de separação: 'Tudo fake'

Maiara e Maraísa desmentiram rumores do fim da dupla durante participação no "Domingão com Huck", neste domingo (27).

"Gente, até para nascer, eu não nasci sozinha, nasci com a minha irmã", falou Maraísa. E finalizou: "A dupla não está acabando, desde que começou nunca teve essa hipótese. É tudo fake."

O que aconteceu

A dupla aproveitou o fim do primeiro bloco do programa para desmentir os boatos. Maiara e Maraísa apontaram que têm, juntas, um "negócio que temos que honrar", mas também deram um motivo mais sentimental, citando a conexão de irmãs.

"A gente não pode nunca virar as costas para um irmão, nunca pode deixar um irmão de lado, independente das discussões", afirmou Maraísa.

"Nós somos uma família muito unida, e isso vem desde que minha mãe descobriu que estava grávida de duas.". As gêmeas, como são chamadas pelos seus fãs, falaram que a união delas é algo que vem desde a infância. As duas moram juntas e trabalham juntas, atualmente.