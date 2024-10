Mãe de suposta filha de Neymar faz apelo a Biancardi: 'Por favor, responda'

Gabriella Gáspár, a húngara que diz ter uma filha com Neymar, falou do estado de saúde da filha e fez um apelo para Bruna Biancardi.

O que aconteceu

Gabriella diz que Jázmin "está melhor" após passar por uma cirurgia nas amígdalas. "Viemos do hospital, ela já está melhor, mas infelizmente ainda sente dores e dificuldade para comer. Mas ele está se recuperando lentamente".

Ela pediu desculpas para Bruna Biancardi, namorada de Neymar, por tê-la considerado uma "pessoa má". "Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna. Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito. Bruna, por favor, responda, para tentarmos falar adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversar uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros", finalizou.

Quem é Gabriella Gáspár?

Gabriella é húngara e ex-modelo. Gabriella tem 30 anos e trabalhava como modelo na época em que diz ter se envolvido com o jogador. Hoje, ela vive em Budapeste e trabalha como estoquista.

Ela afirma que engravidou de Neymar em um encontro na Bolívia. Gabriella disse ter conhecido Neymar em Santa Cruz de La Sierra em 2013, quando a seleção brasileira estava no país para a disputa de um amistoso e ela passeava na cidade. A gravidez foi fruto de um "relacionamento rápido", segundo ela. A criança se chama Jázmin Zoé.

O que aconteceu

Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, já coletou material para DNA. A coleta foi realizada em Belo Horizonte e o resultado pode levar até um mês para ser liberado, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Processo corre na Justiça desde janeiro deste ano. Além de pensão de 30 mil euros (pouco mais de R$ 180 mil na cotação atual), Gabriella também pede o pagamento retroativo de custos que teve nos últimos dez anos, como alimentação da filha e exames que fez na gravidez, o equivalente a R$ 20 milhões, de acordo com a Folha.

Tentativas de contato com Neymar. Gabriella disse ter tentando entrar em contato com Neymar para comunicar sobre a gravidez e o nascimento de Jázmin. Além de mensagens no Instagram do jogador, ela afirma ter enviado uma carta ao instituto do jogador e tentado contato diversas vezes com a família do brasileiro. O advogado dela, Ângelo Carbone, diz que houve troca de mensagens com o pai e a irmã de Neymar, Rafaella.

Equipe do jogador não se pronunciou sobre o caso. Conforme a Folha, a assessoria de Neymar informou que o processo corre em segredo de Justiça, impedindo qualquer tipo de declaração.

Neymar já é pai de três crianças. O primogênito, Davi Lucca, tem 12 anos e é fruto do relacionamento do jogador com Carol Dantas. Já com Bruna Biancardi, Neymar teve Mavie, que nasceu em outubro de 2023. Em julho deste ano, nasceu Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.