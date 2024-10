Mãe de ator sepulta filho 5 anos após morte do irmão, Jorge Fernando

João Rebello, morto na quinta-feira (24) aos 45 anos, será sepultado às 13h de hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O enterro acontece exatamente cinco anos depois da morte do tio do DJ, o diretor Jorge Fernando.

A mãe de João, irmã de Jorge, lamentou a ocasião nas redes sociais, desabafando em um texto sobre a perda dos familiares.

O texto de Maria

Maria Rebello começou texto falando da coincidência de datas das tragédias familiares. "27 de outubro de 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho!", lembrou.

Também atriz, ela afirmou que o "sorriso da família virou pranto" após as mortes. "O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando?"

A mãe de João ainda voltou a defender o filho, morto a tiros, afirmando que ele foi confundido com outra pessoa. "Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia. (...) Trancoso terra de faroeste! Cadê o paraíso?"

Como foi a morte do ex-ator mirim?

João Rebello foi morto a tiros na quinta-feira (24), em Trancoso (BA), onde trabalhava como DJ.

Investigação enfraqueceu teoria de "acerto de contas". Uma das primeiras teorias era de que João poderia ter sido assassinado em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas, mas nota de delegado diz que teoria foi enfraquecida com investigação.

Logo depois do crime, a mãe do ator, Maria Rebello, já afirmava que o filho tinha sido confundido com outra pessoa.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações"

afirmou nota do delegado, divulgada no Instagram por Maria Rebello

A autoria do crime ainda é investigada.

Quem era João Rebello

Ator era um dos sobrinhos de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Chocolate com Pimenta" (2003).

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. "Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades", escreveu.

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, sendo "Vamp" a mais famosa. Ele também participou de "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992) e "Vamp" (1991). Afastado da TV desde então, ele chegou a fazer uma participação especial em "Divertics" (2013).

Ator era apaixonado por cinema. Entre os filmes que marcaram a vida do artista estão: "Hair" (1979), "O Retorno de Jedi" (1983) e "Mad Max: Fury Roud" (2015).

Ele trabalhou com DJ e produtor nos últimos anos. Em perfil no Instagram, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores, o músico compartilhava imagens de trabalhos audiovisuais e eventos que participava.