Luiza Possi rebate críticas: 'Me acho uma das mulheres mais lindas do país'

Luiza Possi, 40, foi às redes sociais neste domingo (27) para rebater o comentário de uma pessoa na internet sobre sua aparência.

O que aconteceu

Luiza publicou um vídeo expondo o comentário de uma pessoa nas redes sociais, que escreveu: "Depois que tem filhos, a mulher fica acabada. Olha a cara da Luiza Possi."

No vídeo, a cantora aparece sem maquiagem e sem filtro: "Uma mensagem como essa poderia detonar comigo, né? Podia acabar com o meu dia, com a minha autoestima, com o meu amor próprio."

Luiza afirmou que nos últimos anos aprendeu a se amar e se respeitar: "Eu me acho uma das mulheres mais lindas desse país. Vocês não sabem, mas tive acne a minha vida inteira e aprendi a olhar as pessoas de baixo para cima, sempre tentando esconder o meu rosto. Ouvia coisas do tipo: 'Não pode dar close nela' ou 'Se chegar aqui amanhã com essa pele, está banida do programa que você mesma apresenta'."

A cantora ainda escreveu: "Agradeço a essa querida pela ofensa, pois recebo muitas delas. Sempre me coloco como um espelho, refletindo o que pode ser a cura para muitas mulheres. Lutem pelo seu amor próprio e pela sua autoestima. Amem o que pode parecer um defeito para os outros, pois é isso que faz de vocês únicas."