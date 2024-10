Aos 54 anos, Luciana Gimenez responde se ficaria com homens mais novos

Luciana Gimenez, 54, abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e tirou dúvidas de fãs e seguidores sobre sua vida pessoal.

O que aconteceu

Durante a sessão de perguntas e respostas, Luciana respondeu se ficaria com homens mais novos: "Os novinhos têm chance com você?". A apresentadora escreveu: "Idade é só um número".

Ela também deixou claro que está solteira e que seu coração "não tem dono". Seu último relacionamento, que terminou em abril de 2023, foi com o empresário e consultor financeiro Renato Breia, 36.

No início do mês, Luciana realizou o procedimento PRP (Plasma Rico em Plaquetas) para rejuvenescer o rosto, amenizar as linhas de expressão, a flacidez e outras imperfeições da pele. Ela completa 55 anos em novembro e contou que quer entrar na nova idade com "carinha de 20".

Luciana Gimenez responde seguidores nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram