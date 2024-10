Em clima de Halloween! Veja 5 dicas de livros de suspense

Em clima de Halloween, Splash selecionou cinco dicas de livros de suspense.

O colunista Rodrigo Casarin e as repórteres Fernanda Talarico, Luiza Stevanatto e Luiza Missi sugerem livros de roer as unhas, todos escritos por mulheres.

"O Museu do Silêncio", de Yoko Ogawa (Ed. Estação Liberdade, tradução de Rita Kohl)

Rodrigo Casarin - Um museólogo chega numa cidadezinha isolada do resto do mundo para montar uma coleção com pertences simbólicos de pessoas que por ali morreram. Se o defunto for um cego, que busque seu olho de vidro para o acervo, por exemplo.

Quem contrata o sujeito é uma senhora de idade bem avançada e pouco afeita a regras. Faz caminhar a história a série de assassinatos que assustam a pacata cidade após a chegada do homem. "O Museu do Silêncio" é uma ótima porta de entrada para a literatura da japonesa Yoko Ogawa. Seus romances são marcados por estranhamentos e um frequente clima de distorção da realidade.

"Urutau", de Larissa Brasil

Fernanda Talarico - Suspense brasileiro que vai te deixar curioso do começo ao fim. Larissa Brasil escreve sobre a nossa cultura de uma maneira orgânica, mas que me se mistura com o que conhecemos de suspense e mistérios americanos. Uma leitura rápida e voraz, que não vai te deixar soltar o livro até o final.

"Gótico Mexicano", de Silvia Moreno-Garcia (Ed. Darkside, tradução de Marcia Heloisa e Nilsen Silva)

Luiza Missi - A ambientação gótica e o decolonialismo mexicano tornam este livro uma mistura irresistível de tradição e originalidade. Trata-se da história de Noemí, uma jovem cosmopolita e independente da Cidade do México. Sua vida de glamour tem uma mudança radical quando ela recebe uma carta preocupante da prima e decide ir visitá-la em sua enorme mansão na cidadezinha de El Triunfo, longe da capital —sem imaginar que o local é assombrado por um mal abominável.

"Verity", de Colleen Hoover (Ed. Galera, tradução de Thaís Britto)

Fernanda Talarico - Um daqueles livros que você não tem ideia do que está acontecendo até o final. Vale pelo mistério, e talvez pelas respostas nunca dadas. Não tem como negar que se trata de um dos novos clássicos do suspense.

"Tudo que nunca dissemos", de Sloan Harlow (Ed. Seguinte, tradução de Lígia Azevedo)

Luiza Stevanatto - Nesse suspense adolescente, Ella se culpa pelo acidente que matou sua melhor amiga, Hayley. Em meio ao luto, ela se aproxima de Sawyer, namorado de Hayley. Sem saber lidar com seus sentimentos, Ella se refugia no diário da amiga, e lá descobre uma série de segredos sobre o relacionamento dos dois. Para quem gosta de reviravoltas dramáticas!

Para Splash, a autora conta que tinha dificuldades para encontrar histórias que refletissem a "vulnerabilidade e os perigos físicos enfrentados por mulheres jovens no mundo moderno". "É difícil se conectar com um suspense em que um homem consegue atirar para sair de uma situação, quando os perigos que enfrentamos são mais complexos e surgem de nossas relações mais próximas, em que violência não é a solução."