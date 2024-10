Beijo na cozinha e tretas: como foi a passagem de Zaac em A Fazenda?

Zaac desistiu de "A Fazenda 16" (Record) neste domingo (27) depois de uma briga generalizada com outros participantes. Fernanda também decidiu deixar o programa.

Como foi a passagem de Zaac no programa

Ele esteve em uma das primeiras roças. Zaac disputou a terceira roça do programa, contra Sacha e Cauê —que foi o eliminado. Na ocasião, ele foi o primeiro salvo pelo público. Em seu discurso, Adriane Galisteu reforçou que ele era um "grande articulador" dentro do reality.

Zaac viveu romance com Gizelly. Depois da quarta festa do programa, Zaac e Gizelly se beijaram na cozinha. Na ocasião, ela reforçou que seria apenas um beijo. "Quero deixar claro que 2 milhões são 2 milhões, beijo é beijo".

Também protagonizou tretas com outros participantes. Antes da briga que culminou em sua desistência, Zaac já havia se envolvido em outros embates. Chico Barney, colunista do UOL, criticou o comportamento do funkeiro. "Vejo que Zaac está a todo custo tentando assumir um protagonismo, mas ele não sabe muito bem como".

Do beijo à briga.Depois de terem se beijado no programa, Zaac e Gizelly se desentenderam. O cantor se mostrou chateado depois de ela ter apoiado outro participante em uma das tretas. Ele chegou a dizer que "não se dá bem" com ela.

Como foi a treta que levou às desistências

Uma confusão generalizada teve início na noite do sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o futebolista demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo.

Ao deixar o banheiro, Zé ironizou Targino: "Da próxima vez você vai esperar 50 minutos", declarou. A peoa rebateu o ex-jogador: "Você é grosso, estúpido". Ele contra-atacou: "Você é baixa. Se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta".

Após o bate-boca entre os dois, teve início uma gritaria e a confusão passou a envolver outros peões. O ex-jogador, aos gritos, acusou os colegas de usarem o nome de seu filho para atacá-lo. Yuri Bonotto acusou o futebolista de ser "machista" por gritar com Targino.

"Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*ralho", berrou Yuri. Zé retrucou: "Machista é você, não gritei com ela, você estava lá?" e partindo para cima.

Peões correram até a dupla para apartar a briga. No meio da confusão, Yuri afirmou que foi empurrado por Love. Também em meio a toda essa treta, Fernanda Campos acusou Sacha Bali de agressão. A influenciadora afirma que foi empurrada pelo ator, enquanto tentava separar a briga de Zé e Yuri.

A Fazenda 2024: Sacha e Luana se reúnem no quarto após desistência de adversários Imagem: Reprodução/PLayplus

Câmeras fora do ar

Participantes queriam expulsão de Sacha, mas a produção do reality negou porque alega que não houve agressão. Essa decisão da direção teria irritado Fernanda e Zaac, que na tarde de hoje decidiram deixar o programa.

Câmeras de A Fazenda 16 chegaram a ficar fora do ar por mais de uma hora. Quando as imagens retornaram, foi para anunciar a saída de Fernanda e Zaac.

Peões caíram no choro, enquanto Zé Love xingou Sacha. "Você conseguiu seu desgraçado, você conseguiu! A sua hora vai chegar seu desgraçado! A hora de vocês vai chegar, seus filhos da p*", berrou o ex-jogador.

