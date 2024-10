Detalhes de affair com Neymar e babados: o que Fernanda fez em A Fazenda

A influenciadora e modelo Fernanda Campos desistiu de A Fazenda 16 (RecordTV), junto com o participante Zaac, neste domingo (27). Durante cerca de um mês confinada, Fernanda contou sobre seu suposto affair com Neymar e entrou em brigas com o ator Sacha Bali.

Como foi a participação de Fernanda

A Fazenda 16: Suelen Gervásio e Fernanda Campos discutem por formação de grupo Imagem: Reprodução/Record

Fernanda começou sua participação com discussão. No segundo dia de reality, 17 de setembro, Fernanda especulava uma divisão de grupos na sede de A Fazenda, o que incomodou a modelo Suelen Gervásio.

"Você que começou o babado, então termina. Abriu o circo, fecha, bonita. Vai dançar com palhaço", disse Suelen, em frente aos outros confinados, quando Fernanda se negou a entrar no assunto.

A discussão terminou com Suelen chamando Fernanda Campos de "fraquíssima". Segundo a modelo, a influencer não conseguiria enfrentá-la.

Affair com Neymar

Fernanda falou sobre seu suposto caso com Neymar. Sentada com Vivi Fernandez, a influenciadora deu mais detalhes sobre o affair, dizendo que foi "coincidência".

"Eu estava em São Paulo e ele me mandou mensagem: 'Vem aqui'. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita 'coincidência'", narrou, afirmando que achava que ele estava solteiro.

Aliados e brigas com Sacha

A Fazenda 2024: Sacha declara mira em peoa Imagem: Reprodução/Playplus

Fernanda rapidamente se juntou a Vanessa, Babi Muniz e Flor Fernandez no jogo. Com elas, Fernanda construiu seu jogo e fez amizades —Vanessa e Babi apareceram chorando após sua desistência.

Desde o início, Fernanda e Sacha não se davam bem. Ainda na primeira semana do reality, Sacha afirmou que Fernanda estava na sua mira, porque "envenenava" as pessoas contra ele.

Fernanda afirmou que Sacha a empurrou. A briga entre os dois continuou até o fim, com Fernanda afirmando que o ator a empurrou durante a treta generalizada de sábado (26).

Após a desistência de Fernanda, Sacha debochou dela. "E a outra saiu porque ganha R$ 2 milhões por mês", afirmou o ator sobre o suposto motivo da desistência de Fernanda Campos.

