Babi critica produção de A Fazenda: 'Agrediram ela e ninguém fez nada'

Babi Muniz criticou a produção de A Fazenda 2024 após Fernanda desistir do reality show.

O que aconteceu

Babi lamentou a desistência da aliada. Ela afirmou que a produção do programa foi conivente com o suposto empurrão de Sacha Bali na peoa.

Babi: "O que fizeram com ela foi desumano. Eles agrediram ela, empurraram a menina e ninguém fez nada.

Gilson: "Agora ela está livre...".

Babi: "Mas ela está livre, ela vai entrar com um processo. E ela vai provar que é verdade para todo mundo que duvidou".

Flor: "Vão dar a imagem para ela e ela vai se virar com isso. Vai passar na TV hoje, inclusive".

Babi: "Poxa, não expulsaram o cara. Ela se sentiu calada. Eles querem confundir a nossa cabeça. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. E eu vi uma agressão. Ele empurrou ela".

