Após treta em A Fazenda, Zé Love aparece com mão machucada: 'Toda f*dida'

Zé Love afirmou estar com a mão machucada em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O peão se queixou de sua mão após se envolver em uma treta generalizada. Ele se aproximou de Flor Fernandez, que lavava a louça, e disse que não conseguiria ajudá-la com a limpeza, pois estava com o membro machucado. Não ficou claro como ele teria se ferido.

Zé: "Queria te ajudar, mas estou com a mão toda f*dida".

Flor: "Não precisa, não. Tô me distraindo para não ficar pensando, para não ficar mal do estômago".

Zé: "Minha mão está parecendo um regaço hoje!".

