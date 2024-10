A Fazenda 16: Zé Love tentou agredir Sacha com chinelada

Zé Love tentou agredir Sacha Bali com um chinelo em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A edição do reality show mostrou o momento em que Zé quase agrediu Sacha. Nos registros, o ex-atleta pega um chinelo para bater no peão.

Zé, no entanto, foi contido por aliados. Enquanto isso, Sacha seguiu provocando, incentivando Zé a agredi-lo.

Os dois se envolveram em uma treta generalizada na noite de sábado (26). Hoje, a discussão continuou e as câmeras chegaram a ser cortadas por mais de uma hora.

