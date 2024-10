A Fazenda: Zé grita com Sacha e Luana após desistência de aliados

Após Zaac e Fernanda Campos desistirem de A Fazenda 2024 (RecordTV), Zé Love gritou com seus adversários.

O que aconteceu

Logo após o anúncio das desistências, Zé ficou irado. Ele e Vanessa Carvalho gritaram com Yuri Bonotto, Sacha Bali e Luana Targinno, que não responderam.

Zé: "Você conseguiu, seu desgraçado! Seu filho da p*ta! Aonde você vai chegar?".

Vanessa: "Parabéns! Parabéns pra você!".

Zé: "A hora de vocês três vai chegar! Vocês são uns filhos da p*ta! Sua porca suja!".

Vanessa: "Tá feliz, Luana? Tá feliz?".

Zé: "Você é porca e suja!

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 61 votos 65,57% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 29,51% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 4,92% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 61 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso