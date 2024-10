A Fazenda: Saiba quem disputa 6ª Prova de Fogo da edição

O sorteio para disputa da sexta Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV) aconteceu neste domingo (27). A dinâmica dá ao vencedor o Poder do Lampião, o que o permite interferir diretamente na roça.

O que aconteceu

O sorteio aconteceu com bolinhas coloridas logo após a desistência de Zaac e Fernanda. Adriane Galisteu falou: "Às vezes o clima pesa, mas a gente tem que seguir o jogo como combinado e como tem que ser".

Sacha, Yuri, Gui, Flor, Zé, Sidney, Vanessa, Albert e Gizelly tiraram a bolinha branca. Eles ficaram de fora da disputa.

Luana, Fernando, Babi, Juninho, Camila e Flora tiraram bolinha vermelha. Com isso, eles vão competir. Como Juninho já participou da dinâmica na semana passada, e escolheu Albert para substituí-lo.

Babi e Flora também abriram mão da participação porque haviam recebido atendimento médico. Elas estavam sob efeitos de remédios calmantes após o estresse causado pelas desistências. Babi deu a vez para Zé Love, e Flora escolheu Sidney.

Gilson não participou do sorteio porque é fazendeiro da semana.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 121 votos 58,68% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 31,40% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 9,92% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 121 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso